شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بتحسين أوضاع المعلمين ويؤكد: دور النقابة غائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الهدف من وجود النقابات حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم، وتحسين ظروف وشروط العمل وغيرها من الأهداف التى من شأنها الارتقاء بالأوضاع المهنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها.

وأشار فؤاد، إلى أن هذه الأهداف غائبة تماما عن النقابة العامة للمهن التعليمية، وهو ما يتضح جليا في عدم مناداتها بحقوق المعلمين وموظفوا الإدارات التعليمية العاملين على قوة الصناديق الخاصة، والمعلمين المؤقتين، والمتعاقدين بنظام الحصة، الذين يعانون من تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من 3 أشهر، الى جانب عدم مساواتهم بزملائهم المعينين على قوة الموازنة العامة للدولة.

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وتابع فؤاد، أنه توجد حالة إستياء يشعر بها المعلمين فى مصر نتيجة ضعف رواتبهم الى جانب تجميد مكافئاتهم على أساسى 2014 مما تسبب فى تدنى أوضاعهم ودفع الكثير منهم الى تقديم إستقالته أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم، مستنكرا ضعف تواصل النقابة العامة للمهن التعليمية مع نواب البرلمان أو اللجان المختصة.

وأكد فؤاد، أن أوضاع المعلمين تحتاج الى إعادة النظر ودعم كامل من نقابة المعلمين لتعديل أوضاعهم والمطالبة بحقوقهم وحل مشكلاتهم سواء المتعلقة برواتبهم ومكافئاتهم وأن تكون على أساسى مرتب 2019، أو المتعلقة بحقوق المعلمين وموظفوا الإدارات التعليمية العاملين على قوة الصناديق الخاصة، والمعلمين المؤقتين، والمتعاقدين بنظام الحصة.

وأضاف فؤاد، أن العمل النقابى هو خط الدفاع الأول عن حقوق أعضائه والمسئول عن المطالبة بحقوقهم وإيصال أصواتهم للمسئولين، ولكن ما يحدث على أرض أن أنشطة النقابة العامة للمهن التعليمية أنشطة اجتماعية بحتة لا ترتقى لحل الأزمات وأنها مثال واضح على تراجع دور العمل النقابى في مصر.