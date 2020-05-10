شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": إصدار لائحة تراخيص الصحف والمواقع خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيصدر لائحة تراخيص الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام خلال ساعات.

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك 11 نوعا من التراخيص بداية من المواقع الالكترونية حتى المنصات العالمية.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد أعلن من قبل عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام.

تضم اللجنة فى عضويتها كلا من الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس و صالح الصالحى وجمال شوقى عضوى المجلس والمستشار القانونى للمجلس.

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كان مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن المجلس لم يوافق على إقامة أى منصات إعلامية لأى من الشركات، وأنه لم يصدر أى تراخيص بذلك من المجلس، كما أن لجنة التراخيص بالمجلس لم يعرض عليها أى طلب بإقامة منصات إعلامية من أى شركة.

ونصت المادة"72" من القانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام تنص على أنه " يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة platform على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويشترط لمنح الترخيص ذلك أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة.

وأوضح المصدر أن من يقوم بإنشاء أى منصات إعلامية بالمخالفة للقانون يعرضه للعقوبات المقررة بالقانون، خاصة أنه يمتنع على الشركات الخاصة إنشاء مثل هذه المنصات والتى يقتصر إنشاؤها على الشركات المملوكة للدولة وبعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.