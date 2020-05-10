شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يطالب بتدابير صارمة فى القطارات لمواجهة كورونا استعداداً للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بإتخاذ تدابير صارمة في القطارات والمواقف، لاسيما مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، الذي تشهد فيه المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة.

وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إنه لا يخفي علي أحد المركزية التي تسيطر على محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.

وأضاف أبو العلا، أنه يجب على الأجهزة المعنية أن تنتبه لعملية التنقلات في اجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، لاسيما مع ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حتى لا تكون بيئة لانتشار العدوى من ناحية نتيجة الزحام، أو ساحة لنقل العدوى من محافظات لأخرى ومن ثم تكون التداعيات أكبر وأكبر.

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وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن هذه التنقلات تتطلب ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في محطات القطارات وخاصة محطة مصر والجيزة بالقاهرة والتي ستكون المصدر الأول لتحرك المواطنين وانتقالهم من القاهرة لباقى المحافظات، سواء من بوابات تعقيم وكشف حرارة، ومن يثبت لديه أي اشتباه يتم إحالتهم للمستشفى واتخاذ اللازم.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أنه بجانب المحطات تكون أعمال التعقيم والتطهير بداخل القطارات بشكل مستمر، ومع أيضا جميع المواقف الرئيسية التي تأتي في ولاية الإدارات المحلية، ومن ثم تعقيم وتطهير وكشف حرارة أيضا، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون سبيل لمواجهة أي إشكالية عدوى قد تحدث.

وشدد البرلماني علي أن المسئولية الأكبر على المواطنين وضرورة اتخاذ كافة التدابير من ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي في المواصلات، وعدم الزحام حرصا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدا علي أن الجميع يتكاتف من أجل صحة وسلامة جموع المواطنين.