انتعاشة في حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة البضائع والحاويات، في الساعات الأخيرة، وجرى استقبال سفينتي حاويات و5 سفن للبضائع العامة، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 18165 طن يوريا و1313 طن أسمنت، وحركة الوارد من البضائع بلغت 11719 طن حديد و5700 طن سكر و7551 طن قمح و4940 طن أبلاكاش و267 طن خشب زان و15300 طن ذرة.

وبيّن المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 150521 طنا، بينما رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116020 طنا، وغادرت 2048 شاحنة منها 891 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47153 طنًا من البضائع.