التأديبية تبرئ "معلم خبير" من تهمة قذف لجنة استبعدته من شغل وظيفة قيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة رئيس إحدى الأقسام بالإدارة التعليمية بجرجا بدرجة معلم خبير، من تهمة خروجه على مقتضي العمل الوظيفي، بتضمينه شكوى لمحافظ أسيوط عبارات تحمل الطعن في نزاهة وشفافية إحدي اللجان القائمة بديوان عام المحافظة وقذفها باتهامها بالوساطة والمحسوبية.

وثبت لدى المحكمة أن المُحال كان تقدم لشغل وظيفة مدير عام إدارة جرجا التعليمية طبقا للإعلان، إلا أنه فوجئ باستبعاده وتعيين آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما دعاه لإرسال شكوى لمحافظ سوهاج يتظلم من هذا الأمر.

وتبين للمحكمة صدور حكم من القضاء الإداري بسوهاج عام 2019 يلغي قرار التعيين الذي صدر لشخص آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما يؤكد أن المُحال مارس حقه في الشكوى، والتزم فيها بالحدود المقررة قانونًا، خاصة بعد تأييد القضاء الإداري لشكواه من مخالفة الجهة الإدارية لاحكام القانون وهي بصدد إجراءات التعيين بالوظيفة.

واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن المُحال في إطار دفاعه عما اعتبره حقه.