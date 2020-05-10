محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة رئيس إحدى الأقسام بالإدارة التعليمية بجرجا بدرجة معلم خبير، من تهمة خروجه على مقتضي العمل الوظيفي، بتضمينه شكوى لمحافظ أسيوط عبارات تحمل الطعن في نزاهة وشفافية إحدي اللجان القائمة بديوان عام المحافظة وقذفها باتهامها بالوساطة والمحسوبية.
وثبت لدى المحكمة أن المُحال كان تقدم لشغل وظيفة مدير عام إدارة جرجا التعليمية طبقا للإعلان، إلا أنه فوجئ باستبعاده وتعيين آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما دعاه لإرسال شكوى لمحافظ سوهاج يتظلم من هذا الأمر.
وتبين للمحكمة صدور حكم من القضاء الإداري بسوهاج عام 2019 يلغي قرار التعيين الذي صدر لشخص آخر لا تنطبق عليه الشروط، مما يؤكد أن المُحال مارس حقه في الشكوى، والتزم فيها بالحدود المقررة قانونًا، خاصة بعد تأييد القضاء الإداري لشكواه من مخالفة الجهة الإدارية لاحكام القانون وهي بصدد إجراءات التعيين بالوظيفة.
واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن المُحال في إطار دفاعه عما اعتبره حقه.
كانت هذه تفاصيل خبر التأديبية تبرئ "معلم خبير" من تهمة قذف لجنة استبعدته من شغل وظيفة قيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.