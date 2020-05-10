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البحرين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الاحد تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 64 حالة لعمالة وافدة و18 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ2783 .

وأشارت إلى شفاء 10 مصابين ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2065، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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