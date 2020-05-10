البحرين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الاحد تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 64 حالة لعمالة وافدة و18 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ2783 .

وأشارت إلى شفاء 10 مصابين ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2065، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.