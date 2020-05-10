السعودية: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 246

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 246 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1912 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 39048 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 1313 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11457 .