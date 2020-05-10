ترامب: منظمة الصحة "دمية" بيد الصين وسأصدر قرارا حول ذلك قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيعلن قريبًا قراره النهائي بشأن التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، بعد تعهده في وقت سابق بمحاسبة الوكالة على انتشار الفيروس التاجي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز":

"منظمة الصحة العالمية، كما تعلمون، ندفع لهم ما يقرب من 500 مليون دولار سنويًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سأصدر بلاغا حول ذلك قريبا، لأنهم دمية بيد الصين". وتابع: "لذا، سأقوم باتخاذ قرار في القريب العاجل".

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وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الشهر الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية، حسب اعتقاده، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس. كما سبق له واتهم المنظمة بالانحياز للصين في تلك الأزمة التي خلفت أكثر من 2 مليون مصاب وأكثر من 137 ألف وفاة حول العالم.

وندد قادة بالعالم ، بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا، مطالبين بالتعاون والاتحاد.