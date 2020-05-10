الأرض في خطر.. علماء يحذرون من خطورة "فيروسات المريخ"

حذر علماء من احتمال انتقال فيروسات "غريبة" بالنسبة لنا من كوكب المريخ إلى الأرض، من خلال الرحلات الفضائية العائدة من الكوكب الأحمر، وطالبوا بضرورة إخضاع المركبات التي تقوم بمثل هذه الرحلات للتعقيم المكثف.

ووفق خبراء من جامعة "ستانفورد" فإن عينات الصخور القادمة من كوكب المريخ قد تنقل فيروسات غريبة إلى كوكب الأرض، الأمر الذي يضع العلماء أمام احتمال مواجهة جديدة من الفيروسات، وفق ما ذكرت صحيفة

"نيويورك بوست"، الأحد.

وسيتعين على الصواريخ العائدة من المريخ الخضوع لعملية تعقيم كيميائية، تتضمن تعريضها لحرارة شديدة، كما سيتوجب على من سيكونون على متنها، وكذلك عينات الصخور، الخضوع للحجر الصحي لفترة من الزمن لحين التحقق من سلامتها من أي فيروسات خارجية.