كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يصيب 13 شخصا بالمحكمة العسكرية في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 13 عنصرًا بالمحكمة العسكرية في لبنان، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية، نافيًا الأخبار التي تزعم انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في المؤسسة العسكرية، ووضع 1200 عسكريا في الحجر الصحي والعزل المنزلي.

وبدأت السلطات اللبنانية، في تخفيف القيود التي فرضتها في مارس الماضي، واستقبلت كنائس لبنان، الأحد، مصلين للمرة الأولى منذ نحو شهرين، بعدما أغلقت معظم الكنائس أبوابها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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طهررجال الأمن، المصلين الذين دخلوا كنائس لبنان، الأحد، وتم فحص درجات حرارتهم قبل السماح لهم بالدخول للجلوس على المقاعد، شريطة وجود مسافة بين بعضهم البعض.

وسمحت السلطات اللبنانية، للكنائس والمساجد باستقبال المصلين لأداء الصلوات الجماعية، أيام الأحد والجمعة، طالما تم الالتزام بإرشادات السلامة، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 845 إصابة.