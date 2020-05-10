كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، شفاء 156 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2622، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الكويتية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 44.

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وكان فيروس كورونا، انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.