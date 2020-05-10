كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن 781 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و13 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، عن 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و13 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 4804، وفقًا لما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 4295 والكشف عن 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وكانت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، أوضحت أن نسبة حالات الشفاء باتت تقارب 25% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة.

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وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 33153 فحصا جديدا، ساهمت في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإمارات 17,417 حالة حتى الآن.

ولفتت إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات 185 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.