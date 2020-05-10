مصابة بكورونا تضع مولودها في الدار البيضاء.. حالتها مستقرة والمستشفى ينتظر نتائج تحاليل الرضيع

وضعت سيدة مصابة بكورونا، مساء أمس السبت، جنينها في المستشفى الإقليمي ابن مسيك، لتكون أول ولادة من أم مصابة بالفيروس يتم تسجيلها في جهة الدار البيضاء- السطات، وفي المغرب.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الأم البالغة من العمر 30 سنة، وضعت مولودها بولادة طبيعية أشرفت عليها مديرة المستشفى، ورافقها فريقها الطبي.

وحسب مصادر الموقع فإن الأم، ورضيعها في صحة جيدة، ومستقرة، بالإضافة إلى أن الرضيع خضع إلى التحاليل المخبرية لمعرفة إن كان مصابا بالفيروس من عدمه، والمستشفى لم يتوصل بنتائج التحاليل للآن.

وأضافت المصادر نفسها أن الأم ولجت جناح المصابين “بكوفيد 19” في المستشفى المذكور، منذ حوالي 4 أيام في انتظار أن يتوصل المستشفى بنتيجة التحاليل المخبرية الخاصة بالرضيع.