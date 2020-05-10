وضعت سيدة مصابة بكورونا، مساء أمس السبت، جنينها في المستشفى الإقليمي ابن مسيك، لتكون أول ولادة من أم مصابة بالفيروس يتم تسجيلها في جهة الدار البيضاء- السطات، وفي المغرب.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الأم البالغة من العمر 30 سنة، وضعت مولودها بولادة طبيعية أشرفت عليها مديرة المستشفى، ورافقها فريقها الطبي.
وحسب مصادر الموقع فإن الأم، ورضيعها في صحة جيدة، ومستقرة، بالإضافة إلى أن الرضيع خضع إلى التحاليل المخبرية لمعرفة إن كان مصابا بالفيروس من عدمه، والمستشفى لم يتوصل بنتائج التحاليل للآن.
وأضافت المصادر نفسها أن الأم ولجت جناح المصابين “بكوفيد 19” في المستشفى المذكور، منذ حوالي 4 أيام في انتظار أن يتوصل المستشفى بنتيجة التحاليل المخبرية الخاصة بالرضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصابة بكورونا تضع مولودها في الدار البيضاء.. حالتها مستقرة والمستشفى ينتظر نتائج تحاليل الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.