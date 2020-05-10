بإشراف من “ناسا”.. توم كروز في أول فيلم سينمائي في الفضاء

يحتمل أن يكون الفنان الأمريكي، توم كروز، أول فنان في التاريخ، يمثل فيلما في الفضاء، بعدما اختارته وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ليتعاون معها في هذا الشق.
وأعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية، خلال الأسبوع الحالي، أن توم كروز سيتعاون معها لتصوير أول فيلم روائي طويل في الفضاء، وذلك بعد انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن أن كروز يعمل على إنجاز الفيلم مع رجل الأعمال، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس”.
جيم برايدنستاين، مدير “ناسا”، غرد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال: “ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية.. نحتاج من الإعلام أن يلهم جيلا جديدا من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة”.
وكان موقع” ديدلاين” الأمريكي هو أول ناشر لخبر عمل كروز على مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل، يجري تصويره في الفضاء.
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