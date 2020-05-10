بعد أزيد من شهر على توقيفها.. 12 سوقا أسبوعيا يستعيد نشاطه في المناطق الأقل تعرضا للجائحة

في ظل حالة الطوارئ الصحية، وبعد دخول البلاد في الشهر الثاني من توقف عدد من القطاعات الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، تتجه البلاد نحو تخفيف القيود الاقتصادية، خصوصا في المناطق ذات الانتشار المحدود للفيروس.

وفي السياق ذاته، أظهرت وثيقة داخلية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن لقاء جمع رئيسها مع الكاتب العام لوزارة الفلاحة، أمس السبت، تقررت فيه إعادة افتتاح عدد من الأسواق الأسبوعية، ابتداء من اليوم الأحد.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن القرار يشمل إعادة افتتاح 12 سوقا أسبوعيا، في كل من سيدي قاسم، وفكيك، وتطوان، وخنيفرة، وآسفي، والراشيدية، والفقيه بنصالح، وبولمان، وسطات، واشتوكة – آيت باها، والخميسات، وجرادة.

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وقالت الهيآت ذاتها إن قرار إعادة فتح الأسواق الأسبوعية في المناطق المذكورة يأتي حسب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بكل منطقة، بمعنى أنه كلما كان عدد الإصابات منخفضا، كانت برمجة إعادة فتح أسواق أخرى ممكنة.

وستتكفل وزارة الفلاحة كليا بالأسواق النموذجية الجديدة، التي ستظل مفتوحة أربعة أيام في الأسبوع بدل يوم واحد أسبوعيا، حيث سيتم تجهيزها بالمرافق الصحية، ونقط التزود بالماء، وتعيين مناولين بها.

يذكر أنه مع بداية أزمة كورونا قررت الحكومة إغلاق الأسواق الأسبوعية، بشكل كامل، خوفا من تحولها إلى بؤر انتشار للفيروس.