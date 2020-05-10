قبل يوم من تخفيف العزل.. إسبانيا تسجل 143 وفاة جديدة بكورونا

قبل يوم من دخول إجراءات رفع الحجر الصحي في عدد من أقاليمها، لا تزال إسبانيا تسجل عددا كبيرا من الوفيات، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الجارة الشمالية سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلن سلفادور إيلا، وزير الصحة الإسباني، أن 11 جهة من الجهات، التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي ستنتقل، ابتداء من يوم غد الاثنين، إلى المرحلة الأولى من مخطط رفع العزل التام، والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية، الذي يتضمن أربع مراحل، ويستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل، بينما ستدخل خمس جهات أخرى هذه المرحلة بشكل جزئي.

وتم استبعاد جهة مدريد، الأكثر تضررا في البلاد، بتسجيلها لـ64 ألفا و333 حالة إصابة مؤكدة، و8552 حالة وفاة، من الانتقال إلى مرحلة رفع العزل “لأنها لا تستوفي الشروط اللازمة للمرور إلى المرحلة التالية على الرغم من طلب الحكومة المحلية للجهة بالرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام”.