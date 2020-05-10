الأوقاف: التوصيات الطبيّة لا تزال قائمة وأبواب الأقصى مغلقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر مجلس الأوقاف والشؤون للمقدسات الإسلاميّة، اليوم الأحد، بيانًا عقب جلسة طارئة عقدها في إطار انعقاد دائم للبت في قضيّة استئناف المسجد الأقصى لافتتاح أبوابه أمام المصلين.

وجاء في البيان "‏إن مجلس الأوقاف يؤكد مجددًا بأن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق".

‏وأضاف البيان "إن مجلس الأوقاف يؤكد بأن المسجد الأقصى المبارك غير مغلق على الإطلاق كما يدعي البعض، حيث يتم رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس في جميع الأوقات بما فيها صلاة الجمعة والتراويح للمتواجدين من أئمة وموظفي دائرة الأوقاف وضمن شروط السلامة".

وأوضح البيان "‏إن موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي ما زالت تشدد على استمرار التعليق".

وأضاف البيان الصادر عن مجلس الأوقاف "‏إن تخفيف قيود الدخول إلى بعض الأماكن والمرافق من خلال التحكم بالعدد وشروط السلامة، لا ينسحب على المسجد الأقصى، لأن أي قرار يرفع تعليق دخول المصلين يعني السماح لعشرات الآلاف من المواطنين بالدخول والصلاة من كافة المناطق الفلسطينية، ولن تستطيع إدارة الأوقاف التحكم في هذه الأعداد الكبيرة التي لن تخلوا من أشخاص يحملون الوباء وقد ينقلونه إلى آلاف المصلين".

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وذكر البيان ‏"إن مجلس الأوقاف وهو يدرك المشاعر الدينية المتأججة ‏لدى المواطنين وتوقهم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال هذا الشهر الفضيل، فأنه في الوقت نفسه يتمنى على المواطنين التصرف بمسؤولية وتفهم خطورة الوضع خشية أن يتحول أولى القبلتين لا سمح الله إلى بؤرة لتفشي الوباء وينتقل إلى آلاف المواطنين".

وأشار البيان "‏إن مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية يعملون باستمرار على تقييم الوضع أسوة بباقي الأماكن المقدسة الإسلامية وفي الحرمين الشريفين، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لرفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد التأكد من توفر الظروف الكفيلة في الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم ونرجو أن يكون ذلك قريبًا".

وأكد المجلس على تمسكه بموقفه السابق وقال إن "المجلس يؤكد على قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة، وفي حال صدور أي اختراق ستفتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك".

‏وخلص البيان إلى أنه "آملين من الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع، وأن يعود المسجد الأقصى المبارك وسائر الأماكن المقدسة الإسلامية عامرة بالمصلين".