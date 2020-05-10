الصحة الفلسطينية: لا إصابات لليوم الثالث وتعافي 13 حالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة صحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، لليوم الثالث على التوالي وتماثل 13 مصابا للشفاء.
وفي بيان صدر عنها، أوضحت كيلة أن 5 حالات شفاء سُجلت في ضواحي القدس المحتلة، و3 في محاظفة رام الله والبيرة، و3 في محافظة جنين، وحالتان في محافظة طولة كرم، وذلك بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات.
وتابعت أن عدد المحافظات الخالية حاليًا من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 4 محافظات وهي طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.
وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة.
وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس 128، ورام الله والبيرة 13، وبيت لحم 17، والخليل 40، ونابلس 3، وطولكرم 1، وسلفيت 1، ومحافظات قطاع غزة 6 حالات.
وأشارت الكيلة إلى دخول 198 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعليًا في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة.
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