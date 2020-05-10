"مايكروسوفت" تطوِّر فأرة ولوحة تحكم لتطبيقات "أوفيس" لشركة "آبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت شركة "مايكروسوفت" بتخطيط يفضي بتحديث تطبيقات المكتب "أوفيس" لحواسيب شركة "آبل" "آيباد"، من أجل دعم ميزة الفأرة ولوحة التتبع المدعومة في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل "آيباد أو إس" (iPadOS) من "آبل".
وكانت شركة "مايكروسوفت" دائمًا عازمة على تحديث تطبيقاتها المكتبيّة بشكلٍ سريع بما يتلاءم مع نظام (iOS) بأحدث ميزات برامج آبل، والآن تعمل الشركة على تحديث تطبيقات: وورد، وإكسل، وبوربوينت.
وأعلنت شركة "آبل" في شهر آذار/ مارس الماضي، عن دعم مؤشر الفأرة في نظام (آيباد أو إس)، والآن يتسابق المطورون لدعم هذه الميزة في تطبيقات "آيباد" التابعة لهم.
وجاء في موقع "تك كرنش" (TechCrunch) في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن مايكروسوفت تعمل على دعم المؤشر لتطبيقات "أوفيس لآيباد" (Office for iPad)، وقال: "من المتوقع أن يُدعم المؤشر في ‘أوفيس لآيباد‘ خلال الخريف القادم".
ويُذكر أن مايكروسوفت كانت سريعة في دعم ميزة "انقسام العرض" (Split View) لأجهزة "آيباد" العام الماضي، وأصدرت الشركة تطبيق "أوفيس" موحدًا لنظام (iOS) في وقت سابق من العام الحالي. ويجمع تطبيق "أوفيس" الجديد تطبيقات مثل؛ "وورد"، و"إكسل"، و"بوربوينت"، وغيرها من مزايا أوفيس المحمولة في تطبيق واحد أصغر.
كانت هذه تفاصيل خبر "مايكروسوفت" تطوِّر فأرة ولوحة تحكم لتطبيقات "أوفيس" لشركة "آبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.