"مايكروسوفت" تطوِّر فأرة ولوحة تحكم لتطبيقات "أوفيس" لشركة "آبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت شركة "مايكروسوفت" بتخطيط يفضي بتحديث تطبيقات المكتب "أوفيس" لحواسيب شركة "آبل" "آيباد"، من أجل دعم ميزة الفأرة ولوحة التتبع المدعومة في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل "آيباد أو إس" (iPadOS) من "آبل".

وكانت شركة "مايكروسوفت" دائمًا عازمة على تحديث تطبيقاتها المكتبيّة بشكلٍ سريع بما يتلاءم مع نظام (iOS) بأحدث ميزات برامج آبل، والآن تعمل الشركة على تحديث تطبيقات: وورد، وإكسل، وبوربوينت.

وأعلنت شركة "آبل" في شهر آذار/ مارس الماضي، عن دعم مؤشر الفأرة في نظام (آيباد أو إس)، والآن يتسابق المطورون لدعم هذه الميزة في تطبيقات "آيباد" التابعة لهم.

وجاء في موقع "تك كرنش" (TechCrunch) في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن مايكروسوفت تعمل على دعم المؤشر لتطبيقات "أوفيس لآيباد" (Office for iPad)، وقال: "من المتوقع أن يُدعم المؤشر في ‘أوفيس لآيباد‘ خلال الخريف القادم".

ويُذكر أن مايكروسوفت كانت سريعة في دعم ميزة "انقسام العرض" (Split View) لأجهزة "آيباد" العام الماضي، وأصدرت الشركة تطبيق "أوفيس" موحدًا لنظام (iOS) في وقت سابق من العام الحالي. ويجمع تطبيق "أوفيس" الجديد تطبيقات مثل؛ "وورد"، و"إكسل"، و"بوربوينت"، وغيرها من مزايا أوفيس المحمولة في تطبيق واحد أصغر.