الطيبة: إصابة خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (50 عاما) بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة الطيبة، اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، وقع حادث دهس بالقرب من مقبرة باب الرحمة في الحارة القديمة بالطيبة، أصيب فيه أحد المواطنين.

وجرى نقل المصاب بسيارة إسعاف تابعة لمركز التميم الطبي في الطيبة إلى المستشفى، بعد تقديم العلاجات الأولية له في المكان، وهو تحت التنفس الاصطناعي ويعاني من إصابة حادة بالرأس.

هذا، ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث، وأغلقت الشارع في الوقت الحالي إلى حين انتهاء التحقيق في ملابسات الحادث.