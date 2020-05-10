القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (50 عاما) بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة الطيبة، اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، وقع حادث دهس بالقرب من مقبرة باب الرحمة في الحارة القديمة بالطيبة، أصيب فيه أحد المواطنين.
وجرى نقل المصاب بسيارة إسعاف تابعة لمركز التميم الطبي في الطيبة إلى المستشفى، بعد تقديم العلاجات الأولية له في المكان، وهو تحت التنفس الاصطناعي ويعاني من إصابة حادة بالرأس.
هذا، ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث، وأغلقت الشارع في الوقت الحالي إلى حين انتهاء التحقيق في ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: إصابة خطيرة في حادث دهس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.