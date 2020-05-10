كورونا: عدد المصابين العرب 1,039 وعدد المتعافين 514 لغاية اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الهيئة العربية للطوارئ إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 1,039 مصابا أي بزيادة 10 في نهاية الأسبوع ومنذ يوم الخميس الماضي.
وبلغ مجمل المتعافين 514 بزيادة 64 في نهاية الأسبوع، لترتفع نسبة المتعافين إلى 49.5%. وبلغ عدد الفحوصات في المجتمع 59,144 بزيادة بلغت 2,427 فحصا منذ يوم الخميس الماضي.
وتبين أن الارتفاع، خلال نهاية الأسبوع ومنذ يوم الخميس الماضي، تمركزت في منطقة النقب، إذ ارتفع عدد المصابين في حورة بثلاث حالات ليبلغ 132 إصابة، وفي رهط بحالتين ليبلغ 62 حالة، وفي عرعرة النقب بإصابتين ليبغ مجل الإصابات 21 إصابة.
هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 75.6 مصابا لكل 100 ألف. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 4,510 لكل 100 ألف مواطن.
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