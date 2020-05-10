إصابة معلم مدرسة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب معلم مدرسة (34 عاما) في جريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع، ظهر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، تعرض شاب لإصابة في جريمة إطلاق نار حي (ستالين) بالقرب من المدرسة الثانوية بكفر قرع. ووصفت الإصابة بالمتوسطة، وهي في القسم السفلي من الجسم، نقل على إثرها إلى مستشفى (هيلل يافة) لتلقي العلاج.

إلى ذلك، حضرت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن اعتقالات وخلفية اقتراف الجريمة.