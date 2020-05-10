شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: وباء كورونا وصل إلى ذروته في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

قدمت منظمة الصحة العالمية بارقة أمل للجهود المستمرة الروسية لمكافحة وباء فيروس كورونا، قائلة إن انتشار الوباء القاتل في البلاد ربما يصل إلى ذروته، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

على الرغم من تسجيل روسيا أكثر من عشرة آلاف حالة مؤكدة جديدة يوميا على مدى أكثر من أسبوع وتجاوز إجمالي الإصابات 200 ألف اليوم الأحد، فإن عدد الإصابات تراجع إلى أقل من المستوى الرئيسي وهو 7 بالمئة في السادس من مايو. وقالت ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب المنظمة في روسيا "مازالت الحالات تظهر هناك، لكن معدل الزيادة أصبح مستقرا".

وأضافت "نأمل في استقرار حالات الإصابة، بالنظر إلى الأيام القليلة الماضية". وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 11012 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 209688 إصابة.