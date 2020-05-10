تسجيل ثماني اصابات جديدة بفايروس كورونا في البصرة

وقالت صحة البصرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ثماني اصابات جديدة بفايروس كورونا مع تسجيل خمس حالات شفاء".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.