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تسجيل ثماني اصابات جديدة بفايروس كورونا في البصرة

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اعلنت صحة البصرة، الاحد، عن تسجيل ثماني اصابات جديدة بفايروس .

وقالت صحة البصرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ثماني اصابات جديدة بفايروس كورونا مع تسجيل خمس حالات شفاء".

 

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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