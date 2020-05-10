كورونا يؤخر نطق المحكمة الدولية بالحكم في قضية اغتيال الحريري

أرجأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، والذي كان مقررا صدوره منتصف هذا الشهر، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام.
وبإرجاء المحكمة حكمها على المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، إلى موعد غير محدد، يكون القضاء الدولي قد تأخر في هذه القضية العالقة منذ عام 2005.
واغتيل الحريري بعبوة ناسفة ضخمة تم تفجيرها عن بعد بموكبه، عام 2005 وسط بيروت.
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