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كورونا يؤخر نطق المحكمة الدولية بالحكم في قضية اغتيال الحريري

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أرجأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، والذي كان مقررا صدوره منتصف هذا الشهر، بسبب وباء وما يرافقه من حجر عام.
وبإرجاء المحكمة حكمها على المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، إلى موعد غير محدد، يكون القضاء الدولي قد تأخر في هذه القضية العالقة منذ عام 2005.

واغتيل الحريري بعبوة ناسفة ضخمة تم تفجيرها عن بعد بموكبه، عام 2005 وسط بيروت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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