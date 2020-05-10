بسبب وجود ملفات قيد التحقيق.. نائب يدعو الكاظمي لمنع سفر الوزراء السابقين

دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي منع جميع الوزراء السابقين من السفر لحين ارسال كتب للجهات التحقيقية او اخذ تعهدات رسمية منهم بالحضور متى ما طُلِب منهم ذلك.

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك العديد من الملفات لا زالت قيد التحقيق سواء في القضاء او في لجنة النزاهة او هيئة النزاهة او باقي الجهات الرقابية والتحقيقية"، مبيناً انه "صار لزاماً على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي منع جميع الوزراء السابقين من السفر لحين ارسال كتب للجهات التحقيقية تلك او اخذ تعهدات رسمية بالحضور متى ما طلب منهم ذلك".



وأضاف أن "واجب الحكومة الحالية وخاصة وزراءها فتح تحقيق معمق داخل الوزارات، وأبواب صرف اموال الموازنة للعام الماضي"، لافتا الى اننا "على يقين بحال فتح تحقيقات معمقة، فسوف تنكشف الكثير من الخفايا، وان هذا الفعل سوف تكون له دلالة واضحة امام الشعب واثبات لمصداقية الوزراء الحاليين وهمتهم العالية للمرحلة القادمة، وهو ما ينتظره الجميع منهم".