مقرر اللجنة المالية البرلمانية يكشف حقيقة تخفيض رواتب أو مخصصات الموظفين

اعتبر مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، الاحد، جميع ما يطرح بشأن تخفيض رواتب أو مخصصات الموظفين بأنه مجرد شائعات، داعيا الحكومة الجديدة إلى إعادة النظر في هيكلية الموازنة وخاصة ما يتعلق بالرواتب والمخصصات والنفقات غير المبررة لبعض الفئات أو الشرائح التي تستلم أكثر من راتب.
وقال الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "جميع الأحاديث التي تطرح هنا وهناك عن تقليص وتخفيض الرواتب والمخصصات هي مجرد شائعات، كونها مسألة حكومية والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن إعادة التوزيع"، مبينا ان "من المفترض على الحكومة الجديدة إعادة النظر في هيكلية الموازنة وخاصة ما يتعلق بالرواتب والمخصصات والنفقات غير المبررة لبعض الفئات او الشرائح التي تستلم أكثر من راتب".
وأضاف الصفار، أن "استلام شخص لأكثر من راتب هو امر غير جائز، حيث يفترض على كل شخص أن يكون له راتب واحد وان يتم الطلب ممن لديه أكثر من راتب باختيار واحد"، مشددا على انه "لا يجوز التجاوز على المال العام بأي حال من الأحوال وتحت اي مسمى او تبرير، وآن الأوان لتحقيق العدالة بتوزيع الرواتب بين الطبقات العليا والدنيا".
وأضاف الصفار، أن "استلام شخص لأكثر من راتب هو امر غير جائز، حيث يفترض على كل شخص أن يكون له راتب واحد وان يتم الطلب ممن لديه أكثر من راتب باختيار واحد"، مشددا على انه "لا يجوز التجاوز على المال العام بأي حال من الأحوال وتحت اي مسمى او تبرير، وآن الأوان لتحقيق العدالة بتوزيع الرواتب بين الطبقات العليا والدنيا".
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