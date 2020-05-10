كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس

من جهة أخرى تبدأ دول أوروبية غدا رفعا حذرا لإجراءات الحجر الصحي، في حين أعلن في الولايات المتحدة أن عالم الفيروسات أنتوني فاوتشي سيدخل الحجر الصحي، بعد اختلاطه بموظف مصاب في البيت الأبيض. وتعيش دول أوروبية اليوم الأحد يومها الأخير من العزل، لكن وسط خشية من موجة ثانية للفيروس، الذي أصاب لحد الآن أربعة ملايين وتسبب بوفاة أكثر من 277 ألفا، منذ ظهوره أواخر كانون الأول الماضي في وسط الصين.

يشار الى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

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واتخذت معظم دول العالم في سبيل مكافحة "كورونا"، إجراءات استثنائية تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حالياً العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.