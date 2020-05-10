صحة الكرخ: مصاب بكورونا تسبب بنقل الفيروس إلى 18 شخصاً من أقاربه

أعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الأحد، عن قيام مصاب بفيروس كورونا بنقل الفيروس إلى 18 شخصاً من أقاربه. وقال الحجامي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أحد المصابين بفيروس كورونا تسبب بنقل الفيروس إلى 18 شخصاً من أقاربه في منطقة العامرية". وتزايدت في الآونة الاخيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد.



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