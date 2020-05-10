البحرين تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات شفاء المزيد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2065، بعد تسجيل 10 حالات تعافٍ جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 182906 فحوصات لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 2783، بينها حالتان في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 2781 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.