القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 14 حالة .
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1189 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 19753 حالة، مشيرة إلى تسجيل 254 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 2753 حالة .
ولفت البيان إلى فحص 3215 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 127769.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل حالة وفاة و1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.