قطر تسجل حالة وفاة و1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 14 حالة .



وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1189 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 19753 حالة، مشيرة إلى تسجيل 254 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 2753 حالة .



ولفت البيان إلى فحص 3215 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 127769.

