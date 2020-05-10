تسارع وتيرة الإصابة بكورونا في ألمانيا مجددا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

عاد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا للتسارع مجددا بعد أيام فحسب من تقليل قيود التباعد الاجتماعي مما أثار مخاوف من خروج الجائحة مجددا عن السيطرة.

وقال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية في تقريره اليومي إن عدد من ينقل إليهم كل مريض العدوى، والمعروف بمعدل نشر العدوى، ارتفع إلى 1.1 وبما أنه ارتفع عن الواحد فذلك يعني أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد رضخت لضغوط من قيادات الولايات الألمانية لعودة الحياة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد وأعلنت يوم الأربعاء إجراءات تشمل فتح مزيد من المتاجر وعودة الدراسة تدريجيا.

لكنها في ذات الوقت وضعت آلية تسمح بإعادة فرض القيود إذا زادت حالات الإصابة مجددا.

Advertisements

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ اليوم الأحد ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة ليصبح الإجمالي 169218 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 26 حالة ليصبح المجموع 7395 حالة.