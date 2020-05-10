المرصد السوري: اقتتال بين فصائل تركية شمالي الحسكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

متابعات_الخليج 365

شهدت محاظفة الحسكة شمالي سوريا اقتتالا مسلحا بين فصائل موالية لتركيا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأشار المرصد إلى أن الاقتتال وقع بين فصيلي الحمزات وفرقة السلطان مراد، في المنطقة الواقعة ما بين قرية الدادوية والعريشة في ريف رأس العين شمال محافظة الحسكة، ولم ترد أي معلومات عن أي خسائر بشرية حتى الآن.

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والأربعاء الماضي، دبت خلافات بين أهالي رأس العين، والفصائل المسلحة الموالية لتركيا، حيث طالب الأهالي بخروج المسلحين من المدينة وتمركزهم في الريف، بسبب ممارسات تلك الفصائل في مناطق "نبع السلام".

وتشهد شمالي سوريا اشتباكات بين الفصائل الفصائل الموالية لتركيا، ففي 27 أبريل/نيسان الماضي، شهدت مناطق عدة بريف الحسكة، اشتباكات عنيفة بين الفرقة 20 من جهة، وأحرار الشرقية من جهة أخرى، على محاور في قريتي حربوني والعدوانية بريف رأس العين (سري كانييه).

وتتزامن الاشتباكات مع استمرار الحشد بين الطرفين وسط توتر كبير يسود عموم رأس العين وريفها.