شكرا لقرائتكم بعد تكتم.. الوفاق تعلن سبب وفاة رئيس جهاز المخابرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ساعات من الغموض الذي لف وفاة رئيس جهاز المخابرات، عبد القادر التهامي، أعلنت حكومة الوفاق الليبية الأحد أن الأخير توفي إثر نوبة قلبية، السبت.

وأفاد المكتب الإعلامي للوفاق على تويتر نقلاً عن بيان للمجلس الرئاسي أن التهامي توفي السبت "إثر نوبة قلبية مفاجئة".

كما نعى المجلس الرئاسي رئيس جهاز المخابرات، الذي تضاربت الأنباء فجر صباح اليوم حول أسباب وفاته، وقد زاد صمت الوفاق من هذا التضارب.

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وكانت مصادر ليبية أشارت إلى مقتل المسؤول بعد يومين على خطفه من قبل ميليشيات "النواصي"، في حين أشارت حسابات مقربة من حكومة الوفاق إلى أن الوفاة نجمت عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

إلى ذلك، أوردت مصادر أخرى أن ميليشيا النواصي التابعة لوزارة داخلية الوفاق سلمت جثته إلى أسرته بعد يومين من اعتقاله، مرجحة إمكانية تصفيته جسدياً.

يشار إلى أن اللواء عبد القادر التهامي كان يقود جهاز المخابرات بحكومة الوفاق منذ أبريل 2017، وهو أحد رجالات معمر القذافي، حيث كان ضابطاً في جهاز الأمن الخارجي.

وعاد إلى المشهد الليبي الحالي بعد 6 سنوات من الإطاحة بالنظام السابق، حيث تم تعيينه مديراً للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبعد 4 أشهر تمّ تكليفه برئاسة جهاز المخابرات.