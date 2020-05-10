تفاصيل مشاجرة النائب إلهامي عجينة مع أطباء بالدقهلية.. المستشفى تصدر بيان عاجل والنائب يرد.. والنقابة تطالب مجلس النواب بتحقيق فوري

حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعى عقب بث فيديو للنائب إلهامى عجينة يظهر فيه وهو يقوم بالإعتداء على أطباء خلال جولة داخل مستشفى شربين العام، مطالبا الأطباء بالقيام بواجباتهم اتجاه المرضى، وتوفير الأدوية واستقالة المدير.

وتداول نشطاء الفيس بوك الفيديو على نطاق واسع، ليحقق نسب مشاهدة عالية، وأصدرت إدارة مستشفى شربين العام بيانا حول زيارة النائب، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

بيان المستشفى

قالت المستشفى في البيان الصادر اليوم الأحد: فى حوالى الساعة السادسة مساء السبت، حضر النائب إلهامى عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب وحضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية ."

وأضافت المستشفى في بيان لها: "النائب إلهامى عجينة قام بالتعدى على الفريق الطبى بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر فى الفيديو الذى قام النائب بنشره بنفسه وهى كالاتى، زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع ان اول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لايتحمله طبيب فى ظروف وضغوط كالتى تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر فى الفيديو المعروض".

وتابعت المستشفى: "النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين فى الاستقبال، غير الأطباء الآخرين اللى ظهروا فى الفيديو دا غير اللى فى الأقسام فوق".

وفندت المستشفى ما ذكره النائب في بيانها، حيث قالت:" ذكر النائب أنه لا يوجد تمريض، واظن أن فيديو النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض فى اماكنهم فى غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الأقسام، كما ذكر النائب أنه لا يوجد نظافة، رغم أن الفيديو أظهر نظافة الارضيات وخلافه".

وحول اتهام النائب إلهامى عجينة للمستشفى بعدم وجود صيادلة، قالت المستشفى:" النائب حضر الساعة 6 مساءا، والثابت أن أخر موعد لعمل صيدلية المستشفى هو الساعة 2 ظهرا ودا الرسمي، وليس لنا ذنب في عدم معرفتك بنظام المستشفيات".

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واختتمت المستشفى بيانها:" كنا نتمنى كفريق طبى بمستشفى شربين فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة ان يكون هناك دعم من النائب بدلا من هذا الاسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف ولا يليق مع الفريق الطبي.. ياسيادة النائب دورك ان تقف فى ضهر الجيش الابيض كما تقول وليس ان تعامل افراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة.. ياسيادة النائب هذه المستشفى اللى حضرتك بتقول انها فاشلة فى خلال اقل من سنة ونصف، تم انشاء عناية اطفال قوتها 9 سراير تلت قوة عناية الاطفال بالمحافظة، و انشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية وتم التعامل مع اكثر من 5000 مريض، وانشاء معمل حيوى متكامل ، كما تم -تجديد قسم الاطفال بالكامل ، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، وإنشاء وحدة غسيل كلوى جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوى (تحت الانشاء).

النائب يرد

قال النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"؛ تعقيبا على زيارته لأحد مستشفيات محافظة الدقهلية، واتهام المستشفى له بالاعتداء على طاقمها الطبي أنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية؛ مطالبًا مدير المستشفى بتقديم استقالته، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.

نقابة أطباء الدقهلية: النائب اعتدى على الأطباء

من جانبه، قال أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت زيارة الهامى عجينة (نائب مجلس النواب عن دائرة بلقاس) لمستشفى شربين المركزي، وتعامله مع الزملاء والهيئة الطبية بطريقة تتعارض مع المهنية وتقلل من قدر الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين.

وأضاف أنه تم التواصل مع أعضاء مجلس النواب بدائرة شربين، والاتفاق علي إعداد مذكرة قانونية بواسطة الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية، وضمها إلى مذكرة يقوم بإعدادها الآن أيضًا نواب المجلس بشربين، ورفعهما إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ولجنة القيم والصحة بالمجلس، وإرسال المذكرات اليوم الأحد إلى المجلس مع إيهاب السلاب عضو مجلس النواب بشربين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات.

وأهابت نقابة أطباء الدقهلية بالجميع سواء مسؤولين أو نواب بالحفاظ على وحدة الصف ودعم الأطباء وكل مقدمي الخدمة الصحية والذين يبذلون كل الجهد في حماية الوطن والمواطنين في هذه الغمة.