نجم اتفقت مع حسن على إجراء فحوص PCR للقضاة العدليين الثلاثاء

أجرت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ اتصالا هاتفيا ب​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، حيث تم الإتفاق على إجراء فحوص PCR للقضاة العدليين في ​المحكمة العسكرية​، بعد ورود أخبار عن إصابة عدد من عناصر المحكمة العسكرية ب​فيروس كورونا​، وبعد التنسيق مع رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​.

وتم الإتفاق بين الوزيرين على إيفاد طاقم طبي من ​وزارة الصحة​ الى المحكمة العسكرية صباح الثلاثاء المقبل 12، لإجراء فحوص كورونا ميدانيا.

إضغط للمزيد