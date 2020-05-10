نجم اتفقت مع حسن على إجراء فحوص PCR للقضاة العدليين الثلاثاء

أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم اتصالا هاتفيا بوزير الصحة العامة حمد حسن، حيث تم الإتفاق على إجراء فحوص PCR للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية، بعد ورود أخبار عن إصابة عدد من عناصر المحكمة العسكرية بفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وتم الإتفاق بين الوزيرين على إيفاد طاقم طبي من وزارة الصحة الى المحكمة العسكرية صباح الثلاثاء المقبل 12، لإجراء فحوص كورونا ميدانيا.
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