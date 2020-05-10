فهمي:منع الخروج والولوج إلى الشوارع بين السابعة مساءً والخامسة فجرًا

أصدر وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ تعميماً تضمّن تشديد الاجراءات للوقاية من ​كورونا​ وأعلن فيه منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي.

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