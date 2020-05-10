قيادة الجيش نفت وضع 1200 عسكرياً في الحجر الصحي والمنزلي بسبب كورونا

لفتت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الى أن" بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلاً صوتياً يتضمن معلومات مختلقة، تزعم انتشار فيروس كورونا في المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكرياً في الحجر الصحي والمنزلي"، نافية صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً.
ولفتت إلى أن "عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية"، مجددة دعوتها إلى "توخي الدقة في تداول أخبار المؤسسة العسكرية، واعتماد الأخبار الرسمية التي تصدرها مديرية التوجيه عبر بياناتها وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية".
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