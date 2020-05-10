بلدية جديدة القيطع:مغترب نيجيريا نتيجته كانت سلبية ولم يختلط مع احد من المصابين

لفتت خلية الازمة في بلدية جديدة القيطع - عكار بيان في بيان إلى انه "ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان مغتربا قادما من ​نيجيريا​، وصل الى البلدة وتسبب بنقل العدوى"، موضحة ان "هذا المغترب أجرى فحص pcr، وأتت نتيجته سلبية، وحجر في ​بيروت​ 24 ساعة، ولم يختلط أو يزور أحدا من المصابين. فنرجو من ​وسائل الاعلام​ ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومة الصحيحة. ونتمنى على الاهالي أخذ الحيطة والحذر... والبقاء في المنازل".

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