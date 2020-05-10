خضوع 40 محاميا ترددوا للمحكمة العسكرية لفحوص PCR بإشراف نقابتهم

خضع زهاء 40 محاميا لفحص الكورونا في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية، بالتنسيق مع نقابة محامي بيروت.
المحامون هم من الذين ترددوا خلال الأسبوع المنصرم الى المحكمة العسكرية لمتابعة ملفات موكليهم، فاتخذت النقابة قرارا بإخضاعهم لفحوص PCR بعد الإعلان عن إصابة 13 عسكريا من عديد الجنود التابعين للمحكمة العسكرية بفيروس الكورونا. وطلبت النقابة من المحامين التزام إجراءات الوقاية الى حين صدور النتائج.
وسيخضع قضاة المحكمة العسكرية أيضا لفحص PCR، وكذلك العناصر ابتداء من يوم غد في المستشفى العسكري في بدارو.
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