خضوع 40 محاميا ترددوا للمحكمة العسكرية لفحوص PCR بإشراف نقابتهم

خضع زهاء 40 محاميا لفحص ​الكورونا​ في ​مستشفى​ القديس جاورجيوس في ​الأشرفية​، بالتنسيق مع نقابة محامي ​بيروت​.

المحامون هم من الذين ترددوا خلال الأسبوع المنصرم الى ​المحكمة العسكرية​ لمتابعة ملفات موكليهم، فاتخذت النقابة قرارا بإخضاعهم لفحوص PCR بعد الإعلان عن إصابة 13 عسكريا من عديد الجنود التابعين للمحكمة العسكرية بفيروس الكورونا. وطلبت النقابة من المحامين التزام إجراءات ​الوقاية​ الى حين صدور النتائج.

وسيخضع قضاة المحكمة العسكرية أيضا لفحص PCR، وكذلك العناصر ابتداء من يوم غد في المستشفى العسكري في ​بدارو​.