وزارة الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 845

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أعلنت وزراة الصحة العامة عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 845، موضحة أنه الإصابات تتوزع على الشكل التالي 23 إصابة بين المقيمين جميعها لمخالطين، و13 حالة لوافدين من موسكو، مينسك، الكويت، ومن دوالا في الكاميرون.
وأفادت عن إستقرار حالات الشفاء على 234 والوفيات على 26 حالة، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 707، أما للوافدين 485.
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