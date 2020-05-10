توقيف 10 أشخاص خلال مظاهرة ضد تدابير احتواء كوفيد-19 في استراليا

ألقي القبض على عشرة أشخاص وأصيب ضابط شرطة خلال مظاهرة أقيمت في ​ملبورن​ ضد القيود المفروضة لمحاربة وباء كوفيد-19، حيث اعتبر بعض ​المتظاهرين​ الفيروس مؤامرة حكومية للسيطرة على السكان.

وأوضحت متحدثة باسم ​الشرطة​ في فيكتوريا أن توقيف هؤلاء الأشخاص هو بسبب انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي بشكل خاص، وفي بعض الحالات بسبب كسر إجراءات العزل، مشيرة الى أن "ثلاثة تم توقيفهم بتهمة الاعتداء على شرطي".

وتجمع حوالي 150 شخصاً بالقرب من البرلمان في فيكتوريا، وهي ولاية أسترالية أجلت رفع القيود بسبب تفشي موجة جديدة من ​الإصابات​ في مسلخ في ملبورن.