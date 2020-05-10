اعلامي سعودي يطالب بلاده باقامة علاقات مع اسرائيل

نشرت الخارجية الإسرائيلية، فيديو لإعلامي سعودي يطالب فيه بإقامة علاقات مع إسرائيل، مطالبا بتغليب العقل على العاطفة.
ولفت الكاتب والإعلامي السعودي عبدالحميد الغبين في حوار مع شبكة "بي بي سي"، الى إنه "يجب على السعودية أن ترتب علاقاتها وفق مصالحها".
وأضاف "من ناحية استراتيجية واقتصادية ومن ناحية المستقبل يجب أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل"، وأشار إلى أن "السعودية ممكن أن تستفيد من إسرائيل، لأنها دولة متقدمة"، مشددا على أنه "آن الأوان لتغليب العقل على العاطفة".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الغبين بإقامة علاقات مع إسرائيل.
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