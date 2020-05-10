أعلنت السلطات الروسية، أنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي في سائر أنحاء البلاد إلى 209688.
وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن 88 شخصا توفوا خلال اليوم المنصرم، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1915.
وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيلاتها في فرنسا وألمانيا، لتصبح خامس أعلى دولة في عدد الإصابات في العالم.
وكان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قد أشار إلى ان "القيود التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية ستمدد حتى 31 ايار".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية: أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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