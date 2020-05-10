السلطات الروسية: أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة بكورونا

أعلنت السلطات الروسية، أنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي في سائر أنحاء البلاد إلى 209688.

وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في ​روسيا​ أن 88 شخصا توفوا خلال اليوم المنصرم، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1915.

وتخطت ​حالات​ الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيلاتها في ​فرنسا​ و​ألمانيا​، لتصبح خامس أعلى دولة في عدد ​الإصابات​ في ​العالم​.

وكان رئيس بلدية ​موسكو​ ​سيرغي سوبيانين​ قد أشار إلى ان "القيود التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية ستمدد حتى 31 ايار".