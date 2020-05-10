الصحة الاماراتية: 781 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المتعافين لـ4804

اشارت ​وزارة الصحة​ الاماراتية الى أن "781 اصابة جديدة سجلت ب​كورونا​"، لافتا ايضا الى أنه "سجل 13 حالة وفاة وارتفع عدد المتعافين الى 4804 ".

هذا واعلنت الإمارات في وقت سابق خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا عن تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريض مصاب بكوفيد19، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريض من الحالات الأولى في الإمارات، حيث أظهرت نتائج التسلسل الجيني لـ 24 مريض من أصل 25 ضمن الدراسة أنها تعود للسلالة B من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.