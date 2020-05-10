تسجيل 1189 إصابات جديدة بكورونا في قطر بالإضافة لحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقارنة مع 1130 إصابة أمس السبت و1311 الجمعة). وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد إلى 22520، بما في ذلك 19753 حالة نشطة.
وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في قطر ارتفاعا بحالة وفاة واحدة لليوم الثاني على التوالي وبلغت حتى الآن 14 وفاة، وكشفت الوزارة أن الضحية الجديد هو مقيم في سن 54 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة، حيث تماثل 254 شخصا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2753 شخصا.
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