جونسون يواجه لحظة الحقيقة الأحد

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نصر المجالي: قالت تقارير نشرت في لندن، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه لحظة الحقيقة في أزمة الفيروسات التاجية، اليوم الأحد، بينما يستعد لتعديل قواعد الإغلاق الصارمة - وسط تحذيرات من أن 100.000 بريطاني قد يموتون بحلول نهاية العام إذا أخطأ.

ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء النقاب عن خطوات أولية للغاية نحو تخفيف القيود التي خنق الاقتصاد في خطاب متلفز للأمة في الساعة 7 مساءً، بعد تحذيره من أن 18000 إصابة جديدة لا تزال يتم تسجيلها كل يوم - أعلى بكثير من الهدف البالغ 4000 تخفيف واسع النطاق.

ويعلن جونسون النظام الجديد في خطابه يوم الأحد حيث يتكون النظام الخاص بتقييم درجة خطورة الوباء من خمس درجات. ومن غير المتوقع أن يقدم تاريخا محددا لتخفيف إجراءات الإغلاق خلال خطاب الأحد المقرر لإطلاع الشعب على تطورات الوباء وخطة الحكومة بشأن تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسيكون النظام الجديد مطبقا في انجلترا فقط لكن الحكومة تعمل على وضع أنظمة مشابهه في بقية أنحاء المملكة المتحدة.

النزول من القمة

وقال جونسون في تصريحات نشرتها صحيفة (صن)، إن متسلقي الجبال يعرفون أن النزول من القمة هو "الجزء الأكثر خطورة". وأضاف: "حينها تكون عرضة للثقة الزائدة وتخطئ. لديك عدد قليل جدًا من الخيارات في الصعود - ولكن على النسب عليك التأكد من أنك لا تركض بسرعة كبيرة، وتفقد السيطرة وتعثرت''.

أهداف

وحسب ما تسرب من الخطة، فإن رئيس الوزراء سيحدد أهم الأهداف المتمثلة في "البقاء في المنزل، وحماية الخدمات ل8صحية NHS، وإنقاذ الأرواح" كشعار للمرحلة، بدلاً من حث الناس على "البقاء في حالة تأهب، والسيطرة على الفيروس ، وإنقاذ الأرواح". سيتم تقديم نظام تنبيه من خمس مراحل على غرار (DefCon) وهو نظام خاص للطوارئ، لوصف حالة تفشي المرض في البلاد ، حيث تحتل المملكة المتحدة حاليًا المرتبة الثانية الأكثر خطورة من أربعة - وهذا يعني أنه يجب الحفاظ على معظم عمليات الإغلاق.

ومع وجود أدلة تشير بشكل متزايد إلى أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل بكثير في الهواء الطلق، سيتم تخفيض الحد مرة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وبموجب التعليمات الجديدة، ستتمكن الشركات من العودة التدريجية للعمل مع توجيه مفصل لها حول كيفية العمل، وسيُسمح لمراكز الحدائق بالافتتاح اعتبارًا من يوم الأربعاء حيث يمكن وضع قواعد "التباعد الاجتماعي" بمسافة مترين، واحتمال حث المسافرين والمتسوقين على ارتداء أغطية الوجه، كما حدث بالفعل في اسكتلندا.

غرامات أشد

كما يمكن تطبيق خروقات القواعد الأكثر دقة بغرامات أشد، وسط شكاوى من الشرطة بأن التطبيق كان "ضعيفًا". كما سيتم وضع الخطط لاستخدام ما يسمى "ضغط الأقران" وهو ما يجعل الناس يعزلون أنفسهم، حيث سيُطلب من أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية التواصل مع أي شخص قد يكونون قد أصيبوا به.

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وقال وزير الإسكان والمجتمعات روبرت جينريك لشبكة (سكاي نيوز) صباح اليوم الأحد، إن الإجراءات ستكون "حذرة" ولن تكون هناك "إعادة فتح كبيرة" للاقتصاد، لكن رئيس الوزراء سيضع خطة "تشجع الناس على الذهاب إلى العمل".

وأصر جينريك على أن "البقاء في المنزل" سيظل جزءًا مهمًا من نهج الحكومة - ويمكن أن تستهدف الضوابط المقترحة أحياء معينة في المستقبل.

وإلى ذلك، يبدو أن النظام الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني يصنف مراحل الخطر من وباء كورونا بين اللون الأخضر في أقل درجة واللون الأحمر كأقصى درجة سيكون مشابها لنظام الإنذار الخاص بخطر وقوع عمليات إرهابية.

وينتظر أن يعلن جونسون أن البلاد حاليا في الدرجة الرابعة ضمن النظام الجديد الذي ستديره لجنة أمنية مشتركة ستتابع مدى خطورة الوباء في مناطق مختلفة من البلاد، بما يعني أن درجة الخطر في مدينة ما قد تكون مختلفة عن بقية أنحاء البلاد.

لجنة كوبرا

ومن المقرر أن تعقد لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" اجتماعا يضم عمدة لندن وممثلين عن الحكومة لمناقشة آخر التطورات وخطط مواجهة الوباء قبيل خطاب جونسون الأحد وجلسة البرلمان يوم الإثنين.

وعلى صلة، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أن 50.000 عينة من اختبارات فيروسات كورونا أرسلت إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد مشاكل في مختبرات المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن توسيع دائرة اختبارات الفيروس في بريطانيا اشتمل على إنشاء شبكة مختبرات "جديدة تمامًا"، مضيفًا أن في "الحالات الطارئة" ترسل مسحات إلى الخارج عندما "تحدث مشاكل".

ويأتي ذلك مع فشل الحكومة في الوصول إلى هدف الاختبار اليومي البالغ 100000 لليوم السابع على التوالي حيث كان تم تسليم 96،878 اختبارًا خلال 24 ساعة حتى الساعة 09:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم أول من أمس الجمعة.

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