عدد إصابات كورونا المؤكدة في روسيا يتجاوز 200 ألف

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سجّلت روسيا الأحد 11 ألفا و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المثبتة منذ ظهور الوباء 209 آلاف و688 بحسب السلطات الصحية. وبذلك تكون روسيا سجلت عدد إصابات يتخطى عتبة ال10 آلاف لليوم السابع على التوالي، فيما لا يزال عدد الوفيات منخفضا نسبيا (1.915) وفقاً للإحصاءات التي نشرتها السلطات الأحد.

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