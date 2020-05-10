على المدرج في اللحظة الخطأ.. حادثة مفزعة بمطار أميركي

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Pexels الضحية تواجد بالمكان الخطأ في الوقت الخطأ

وسحقت طائرة شركة "ساوثويست إيرلاينز" الضحية الذي لم يعلن عن هويته، وإنما تم أكيد أنه ذكر، على المدرج 17R في مطار أوستن بيرجستروم الدولي، مساء الخميس.

وأكد المطار الوفاة المأساوية على تويتر، مضيفًا أن الحادث قيد التحقيق".

وقال المتحدث باسم المطار، بريس دوبي، إن المسؤولين لا يعتقدون أن الضحية كان من المفترض أن يكون على المدرج وقت وقوع الحادث.

وتكشفت الحادثة بعد وقت قصير من الساعة الثامنة مساءً، وقال المسؤولون إن الطيار أبلغ عن رصده شخصا على المدرج في لحظة ملامسة عجلات الطائرة لمدرج الهبوط.

وبعد ذلك، عثر سائق مركبة عمليات في المطار على الجثة.

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ووفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قالت إدارة شرطة أوستن (APD) قالت إن الشخص المتوفى لم يكن يرتدي زي عامل في المطار.

وأصدرت شركة "ساوثويست إيرلاينز" بيانا قالت فيه إن الطائرة حاولت الابتعاد عن مسار الضحية، دون جدوى.

وحسب موقع "ديلي ميل" لم تتم معرفة كيف أمكن للضحية تجاوز إجراءات الأمن لينتهي به المطاف على المدرج.

ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث بقيادة إدارة شرطة أوستن، وبمساعدة من إدارة الطيران الفيدرالية، فيما تم إغلاق المدرج الذي وقع به الحادث، وبقي المدرج الآخر يعمل.