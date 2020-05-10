وصول 16 مصاب كورونا لمستشفى "عزل سموحة" في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أعلن مستشفى العزل المقام داخل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة، شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، عن استقبال 16 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى العزل بسموحة، إن الحالات الجديدة التي وصلت المستشفى اليوم محولة من مستشفى الحميات ومستشفى الصدر في دمنهور.
وأضاف إبراهيم، في تصريح له، أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بعزل سموحة حاليًا بلغ 53 حالة، مشيرًا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء.
ويعد مستشفى عزل المدينة الجامعية في سموحة هي ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبي قير.
وخصصت وزارة الصحة المدينة الجامعية في سموحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.
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